Fırat Kalkanı'nda 23.Gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün saat 17.50'den itibaren top atışlarına başlandığını, bugüne kadar 527 hedefe 2 bin 255 atım yapıldığını ve 26 mayın ve 671 el yapımı patlayıcının kontrollü olarak imha edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklama şöyle; "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir."

26 MAYIN VE 671 EL YAPIMI PATLAYICI KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ"



15 Eylül 2016 günü saat 18.00'e kadar meydana gelen gelişmeler: Suriye sınır hattında, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Cerablus ve Rai bölgesinde halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerde (845 km2) oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Ateş Destek Vasıtaları tarafından, 15 Eylül 2016 saat 17.50'den itibaren top atışlarına başlanmıştır. (Toplam:527 hedefe 2.255 atım) Bugüne kadar, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen 26 mayın ve 671 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekâtı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir. Koalisyon Güçleri tarafından atış yapılmamıştır.

LOJİSTİK FAALİYETLER KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜLMEKTEDİR



AFAD ve Kızılay'a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."