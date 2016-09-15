Gece yarısı sela okununca vatandaş telefona sarıldı

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bazı camilerde gece yarısından sonra sela okunması tedirginlik yaratırken, İzmir İl Müftülüğü merkezi ezan sistemi frekansına sızma olabileceğini belirtti.

Gece saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi'nde perşembe akşamı olmamasına rağmen gece yarısından sonra bazı camilerde sela okunması tedirginliğe neden oldu.

Darbe girişimi ardından camilerde sela okunduğunu göz önüne alan çok sayıda kişi polisi aradı.

Bölgede araştırma yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

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İzmir İl Müftülüğü yetkilileri merkezi ezan sisteminin frekansına sızma olabileceğini ve selanın kim tarafından merkezi ezan sisteminde nasıl okunduğunun araştırılacağını bildirdi.

Selanın hangi camide ve kimler tarafından okunduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.