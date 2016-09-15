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yarısı sela okununca vatandaş telefona sarıldı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 07:07 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 07:41
Gece yarısı sela okununca vatandaş telefona sarıldı
Gece yarısı sela okununca vatandaş telefona sarıldı

’in Çiğli İlçesi’nde bazı camilerde yarısından sonra sela okunması tedirginlik yaratırken, İzmir İl Müftülüğü ezan sistemi frekansına sızma olabileceğini belirtti.

saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi'nde perşembe akşamı olmamasına rağmen gece yarısından sonra bazı camilerde sela okunması tedirginliğe neden oldu.

Darbe girişimi ardından camilerde sela okunduğunu göz önüne alan çok sayıda kişi polisi aradı.

Bölgede araştırma yapan polis herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

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İl Müftülüğü yetkilileri ezan sisteminin frekansına sızma olabileceğini ve selanın kim tarafından merkezi ezan sisteminde nasıl okunduğunun araştırılacağını bildirdi.

Selanın hangi camide ve kimler tarafından okunduğunun belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.