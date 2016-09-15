Genelkurmay Başkanı Akar'dan dikkat çeken hareket

Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşmek üzere bugün Ankara’ya geldi. Karşılama töreninde Orgeneral Akar'ın eliyle arkasından gelenleri uyarması dikkat çekti. Uyarının, tören esnasındaki protokol kuralları ile ilgili olduğu öğrenildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılandı.

Törende, Org. Gerasimov'un tören kıtasını selamlaması sırasında, Org. Akar beraberinde gelen heyeti uyararak gelmemesini istedi. Org. Akar ve Org. Gerasimov birlikte tören kıtasını selamlarken, heyet arka taraftan takip etti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov Ankara'da

Türkiye'ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden Gerasimov'un Orgeneral Akar'la bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durum ve Suriye krizinin çözümüyle ilgili fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda

RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GERASİMOV, GENELKURMAY KARARGAHI'NDA