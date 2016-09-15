Gülen'in avukatları yalan savunma için gece gündüz çalışıyor

Gülen'in iade davasına bakacak olan avukatların savunmada darbe girişimini başka kişi ve gruplar üzerine yıkmak için gece gündüz Gülen'in şatosunda çalıştıkları öğrenildi.. Avukatların FETÖ sempatizanı memurların olduğunu kabul ederken, darbenin içinde olup olmadıklarını “bilmediklerini” belirttiler. Ayrıca darbe girişimini ulusalcı ve Atatürkçü subayların üzerine yıkmak için ellerinden geleni yapacakları iddia ediliyor.

2014 yılından bu yana Gülen'in Türkiye'ye iade olasılığı üzerine dosya çalışan avukatlar nasıl savunma yapacaklarını ve ellerindeki uydurma doneleri algı yaratmak için ABD'de basınla paylaştı.

AVUKATLAR KORKUYA KAPILDI

Avukatlar Michael Campion Miller ve Reid H. Weingarten Gülen'in iade edilme olasılığının gerçeğe dönüşmesinden duydukları korkuyu "Bunun gerçek olabileceğini, Türkiye'nin iade konusunda resmi bir dosya göndereceğini ve ABD'nin bu dosyayı kabul edebilme olasılığına hiç ihtimal vermemiştik" diyerek itiraf ettiler. Türkiye'nin iade talebinin siyasi içerikli olduğunu da iddia ederek davayı manipüle etmeye çalışmaları dikkat çekti.

"NECDET İÇEL FETÖ'DEN 17 MİLYON ÇALDI!"

HAİNLERİ KABUL ETTİLER

FETÖ'nün maskesini mahkemede savunacaklarının da detaylarını veren avukatlar Gülen'in her yönüyle "Batı yanlısı" olduğunu iddia ettiler ancak hemen ardından haklarındaki suçlamaları kabul edercesine "Evet, Türkiye'de Hizmet hareketine sempati duyan hakimler, savcılar ve polisler var" ifadelerinin kullandılar. Ancak FETÖ'cülerin darbenin içinde olup olmadıklarını "bilmediklerini" söyleyerek bu soruya cevap veremediklerini de açıkça ortaya koydular.

İNANDIRICILIKTAN YOKSUN

Savunmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu darbe girişimini beklediği, Türk halkının evlatlarının da önceden örgütlendiği gibi mantık dışı yalanlar uydurulacak.

FETÖ İŞGALE BÖYLE FETVA VERMİŞ!

CHARTER İTİRAFI GELDİ

Savunma dayanaklarını anlatan FETÖ avukatları bir gaf daha yaparak FETÖ'cülerin ABD genelinde Charter okullar kurduklarını da itiraf ettiler. Avukatların en büyük gafı ise "Darbe girişiminde bulunanlar arasında Gülen cemaati sempatizanları olabilir ancak bu ABD'de Gülen'i bu işe dahil olduğu için yeterli bir delil değildir" diyerek açıkça darbeciler arasında FETÖ'cülerin olduğu konusunda kendilerini savunamayacaklarını ima etmeleri oldu.

Kaynak: Akşam