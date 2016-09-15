Hain FETÖ, hacda bile fitne peşinde

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, Suudi Arabistan'a hac için gelen başka ülkelerin vatandaşlarına asılsız dedikodular anlatarak Türkiye'nin imajını sarsmaya çalıştığını söyledi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın katılımıyla Cidde Konsolosluğu'nda basın toplantısı düzenleyen Özer, "Malezya'dan, Afrika'dan ve diğer bölgelerden gelen hacı adayları, FETÖ üyelerinin anlattığı asılsız iddiaların ardından Türklere 15 Temmuz gecesi yaşananları soruyor. Darbeciler, hiç utanmadan asılsız iddia ve yalanlar ortaya atıyor" diye konuştu. Ceylan da 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkının birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu anlatarak, bu olay sonrası Türkiye'ye destek veren tutumundan dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.