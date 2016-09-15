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Hain FETÖ, hacda bile fitne peşinde

  • Giriş Tarihi: 15.9.2016
Hain FETÖ, hacda bile fitne peşinde
Hain FETÖ, hacda bile fitne peşinde

'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, Suudi Arabistan'a hac için gelen başka ülkelerin vatandaşlarına asılsız dedikodular anlatarak 'nin imajını sarsmaya çalıştığını söyledi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın katılımıyla Cidde Konsolosluğu'nda basın toplantısı düzenleyen Özer, "Malezya'dan, Afrika'dan ve diğer bölgelerden gelen hacı adayları, FETÖ üyelerinin anlattığı asılsız iddiaların ardından Türklere 15 Temmuz gecesi yaşananları soruyor. Darbeciler, hiç utanmadan asılsız iddia ve yalanlar ortaya atıyor" diye konuştu. Ceylan da 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkının birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu anlatarak, bu olay sonrası 'ye destek veren tutumundan dolayı Suudi Arabistan'a teşekkür etti.