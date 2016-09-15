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'de DBP'ye operasyon: Eş başkanlarla birlikte 20 gözaltı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 17:26 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 17:39
Hakkari'de DBP'ye operasyon: Eş başkanlarla birlikte 20 gözaltı
Hakkari'de DBP'ye operasyon: Eş başkanlarla birlikte 20 gözaltı

İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için DBP il binasında yapılan açlık grevine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda aralarında belediye eski eşbaşkanlarının da bulunduğu 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Kayyum atanmasını protesto etmek için aralarında eski eşbaşkanlar Fatma Yıldız ile Şaban Alka'nın da bulunduğu bir grup partili DBP il binasında açlık grevine başladı. Bugün saat 15.00 sıralarında grevin yapıldığı Bulak Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan DBP il binasına operasyon yaptı.

PARTİ BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Özel Hareket ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığı operasyonda aralarında Yıldız ve Alkan'ın da bulunduğu 20'ye yakın partili gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaklaşık 20 kişi, araçlarla Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, parti binasında arama yapıldı. Bu arada, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da parti binasına gelerek konu hakkında bilgi edinmeye çalıştı.

İŞTE KAYYUM ATANAN 28 BELEDİYE