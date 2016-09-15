İş bilen Abi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eski doktoru Bülent Çanakçı, FETÖ soruşturması kapsamında verdiği ifadede, AK Parti İzmir eski milletvekili İlhan İşbilen’in örgüt içerisinde seçilmiş kişi olarak görüldüğünü söyledi. Çanakçı, İşbilen’in istihbarat birimleri ve devlet içerisindeki özel yapıyı hazırlayan isim olduğunu vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ana soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Emniyet Genel Müdürlüğü eski doktoru Bülent Çanakçı, örgütün bilinmeyenlerini anlattı. FETÖ ile Tıp Fakültesi'nde okuduğu 1984 yılında tanıştığını anlatan Çanakçı, ev ağabeylerinin sözünün örgüt içerisinde Allah'ın emri olarak kabul edildiğini söyledi. Farklı cemaatlerin içerisine sızdıklarını da anlatan Çanakçı, ifadesinde durumu şu sözlerle anlattı: "Farklı cemaatlere gidenlerden diyalog grubu adı altında gruplar oluşturuldu. Farklı cemaatlerin içine sızarak özellikle yönetim kadrosunu ele geçirmeye çalıştılar. FETÖ'den olanlar daima diğer insanlardan üstün görüldü. Cemaatten olup kamuda çalışan insanların hangi görevde olursa olsun (temizlik şirketinin en küçük elemanı bile olsa) o birimde çalışan en üst makam sahibinden daha üstün olduğu fikri cemaat içinde yayılarak bu kişiler el üstünde tutuluyordu."



KÜSKÜNLER GRUBU OLUŞTU



Çanakçı ifadesinde kamuoyunda örgütten ayrılmış gibi görünenler ile ilgili şunları aktardı: "Cemaatle ilgili olarak ayrıldığı söylenen ağabeyler aslında cemaatten ayrılmadı. Cemaat büyüdüğü için görev yerleri değiştirildi. Bu sebeple küskünler grubu oluştu. Küskünler grubunu kontrol altında tutmak için bu kişileri cemaatten ayrılmış gibi gösterdiler. Ayrıca örgütün üst noktalarında görev yapan bazı kişilerin dış istihbarat birimlerinin yetiştirdiği kişiler olduğunu düşünüyorum. Örgütün şu andaki kontrolü, dışarıdaki güçlerin elinde."



SAMANYOLU'NU İLHAN İŞBİLEN KURDU



Dr. Bülent Çanakçı, örgüt içerisinde büyük yetkilerin İlhan İşbilen'e verildiğini, kendisinin de onun isteği üzerine İşbilen'in yanında yetiştiğini ifade etti. Çanakçı'nın ifadesinde, MHP'li yöneticilere kurulan kaset komplosunda yer alan ve sonrasında tutuklanan AK Parti İzmir eski Milletvekili İlhan İşbilen hakkında çarpıcı detaylar yer aldı. Çanakçı'nın ifadesinde anlattığına göre; İlhan İşbilen Samanyolu Televizyonunun kurulması ile ilgili işlerin başındaydı ve tek sorumluydu. İşbilen örgüt içerisinde seçilmiş kişi olarak görülüyor, istihbarat ve devletin kritik kurumlarındaki özel yapıyı da o hazırlıyordu.

FETÖ/PDY'nin yönetim kadrosuna yönelik 11 Aralık 2015'te Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kilis, Rize, Şanlıurfa, Kütahya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Kazım Avcı, İlhan İşbilen, Ali Çelik ve Dilaver gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, zanlılar Kazım Avcı, İlhan İşbilen ve Dilaver Azim'in tutuklanmasına, Ali Çelik'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.



İLLEGAL İŞLERİN BAŞINDAYDI



Çanakçı, İşbilen'in 50 yaşlarında evlenmesinin sebebinin örgüt içerisinde 'Allah için fedakârlık' olarak yorumlandığını, evlenmemeye gerekçe olarak ise Fetullah Gülen'in örnek olarak gösterildiğini ifade etti. Çanakçı ifadesinde, İşbilen'in örgütün illegal işlerinin başına ilk getirilen kişi olduğunu ve daha sonra bu yapının Kemalettin Özdemir'e devredildiğini söyledi. İlginç bir detayda ise Çanakçı, 'Bir defasında İlhan İşbilen ile giderken (1995 yıllarında) havada uçan uçağı gösterip şu anda uçaktaki pilotların birbiri ile konuşmalarını dinleyebileceğini ifade ettiğini' belirtti.



GÜLEN'E BANK ASYA RAPORU VERDİM



Dr. Bülent Çanakçı, 2003-2005 yılları arasında Bank Asya'da yaşanan yolsuzlukları da ifadesinde anlattı. Çanakçı, Şişli'deki evinden Fetullah Gülen'e Bank Asya'ya dair rapor sunduğunu, raporda bankanın içinin boşaltıldığını, mütevelli heyetinden kredi çeken kişilerin kredilerini geri ödemediğini ve Gülen'in bu rapora ses çıkarmadığını öne sürdü. Çanakçı, "Bankanın genel müdürü başkalarına ait vadesiz hesaplardan mesai sonunda paraları çekiyor, kendi adına gecelik repo yaptırıyor, sabahleyin de paraları tekrar kişilerin hesabına yatırıp ciddi kazanç elde ediyordu. Bu durumu ayrıntıları ile anlattım. Fakat Fetullah Gülen bu duruma bir tepki vermedi, bir süre sonra bankada bulunduğum görevden alındım" dedi.(Yeni Şafak)