İşte bayramın acı bilançosu

Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 44'e, yaralı sayısı 288'ya yükseldi.

Kurban Bayramı tatilinin altıncı gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi yaralandı.

9 günlük bayram tatilinin altıncı gününde Mersin, Aydın, Burdur, Manisa, Balıkesir, Samsun ve Bursa'daki kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

HASTANE YERİNE EVİNE GÖTÜRÜLDÜ, ÖLDÜ

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, Kuyucak Orman Şefliğinde çalışan Hüseyin Açıkkol (49), iş çıkışı evine gitmek üzere 09 F 5662 plakalı motosikletiyle hareket etti.

Açıkkol'un Gencellidere Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Telefonla yakınlarını arayan Hüseyin Açıkkol, olay yerine gelen yakınlarına durumunun iyi olduğunu belirterek, eve götürülmesini talep etti.

Evine götürülen Açıkkol, bir süre sonra hastanede kontrolden geçirilmesi amacıyla yakınlarının ısrarıyla çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Öz yönetimindeki 06 DRG 54 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Taşkuyu mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada Eyüp (24) ve Ömer Birgül (21) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve Ramazan Tören ise ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Burdur'da Zeliha Mutlu (24) idaresindeki 15 EG 111 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolu Kurna Köyü Kavşağı'nda, Süleyman Çakır'ın (78) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kurna Köyü Muhtarı İbrahim Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ölen Süleyman Çakır'ın eşinin de geçen yıl aynı yerde trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Deniz, aynı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, bunu önlemek için alt geçit yapılmasını istedi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Bandırma yönüne giden Mustafa Altan yönetimindeki 10 K 4997 plakalı otomobil, Manyas-Bandırma karayolunun 3'üncü kilometresinde, tali yoldan ana yola çıkan Yusuf Çınar'ın (56) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 acil servis ekipleri tarafından Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan Çınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi ile Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kazada ise aynı aileden 1 kişi öldü 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

AMASYA'DA 12 YARALI

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul istikametine giden Göksal Karakaya yönetimindeki 19 HN 996 plakalı otomobil, Çamtepe mevkisinde İbrahim Akgül idaresindeki 34 YJ 517 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Esme, Büşra Merve, Merve, 4 aylık Elif Elsem Akgül ile Zerrin, Sebil, Yusuf Efe, Elif, Mevlide ve Sudenaz Karakaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde 8, Kastamonu'da 8, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 8, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6, Samsun'un Canik ilçesinde 5, Kahramanmaraş'ta 4, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4, Erzincan'da 4, Çorum'un Kargı ilçesinde 6, Edirne'de 7, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 4, Kütahya'nın Simav ilçesinde 2 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 44'e, yaralı sayısı 288'e yükseldi.