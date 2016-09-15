Kılıçdaroğlu'nun tweeti soru işaretlerine cevap olamadı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından atılan bir tweet sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Aydın, yazar ve gazetecilerin hapiste olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na, Twitter kullanıcıları 'kimi kastediyorsun?' diye soru sordular.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazar, gazeteci ve aydınların bayramın mutluluğunu sevdikleriyle geçirmesine engel olanların demokrasiden bahsetmeye hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

"AYDIN YAZAR VE GAZETECİ" DERKEN KİMİ KASTETTİ?

Kılıçdaroğlu attığı tweetle 'Yazar aydın ve gazeteci' sıfatlarıyla kimleri kastettiğini açıkça belirtmedi. CHP liderinin bu tweetine Twitter'da çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi.

Takipçileri, Kılıçdaroğlu'na 'yazar, aydın derken PKK'lıları, FETÖ'cü Altan kardeşleri mi kastediyorsun' diye sordu.

ALTAN KARDEŞLERE FETÖ GÖZALTISI