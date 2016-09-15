"Necdet İçel FETÖ'den 17 milyon çaldı!"

FETÖ’nün “Eski Ege askeri sorumlusu” olan Hüseyin Uğur Sarıçiçek, firardaki Güney Afrika imamı Necdet İçel’i anlattı: Bütün faili meçhulleri o planladı. Helikopterden adam attırdı....

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kanlı örgütün üyeleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Onlardan birinin de Güney Afrika imamı olarak bilinen Necdet İçel olduğu anlaşıldı. İçel'in foyasını ortaya çıkartan ise FETÖ'nün eski Ege Askeri sorumlusu Hüseyin Uğur Sarıçiçek adlı tanıktı. Sarıçiçek, kanlı örgüte ait 200'e yakın gizli bilgi, belge, görüntü ve ses kaydını İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'ya teslim etti. Bir dönem İçel'in yanında yer alan Sarıçiçek önemli açıklamalar yaptı.

İşte Sarıçiçek'in açıklamaları:

"NECDET İÇEL ŞAHİNLER GRUBU'NDANDI"



Necdet İçel, Gülen'e en yakın 6 kişilik çok gizli heyetin içindeydi. FETÖ'nün kara kutusuydu. Necdet İçel Şahinler Grubu'ndandı. Çok acımasızdı. Bazıları gibi hiç ortaya çıkmazdı. Çünkü çok gizli tüm işleri o yapardı. Bütün faili meçhul cinayetlerin planlayıcısı da Necdet İçel'di. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı vardı. Kızdığı birisi için helikopter kaldırttı. Haydar Meriç cinayetinde olduğu gibi adamı yüzlerce metre yükseklikten attırdı.

"ÖZSOY 2007'DEN İTİBAREN NECDET İÇEL İLE GİZLİCE GÖRÜŞÜR, BİLGİ GETİRİR VE BİLGİ ALIRDI"



Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ'nün yetiştirdiği çok sayıda general seviyesinde askerler vardı. Paşalar İzmir Torbalı'ya gelir ve İçel'le görüşürdü. Bunların içinde Genelkurmay İstihbarat Başkanı Mustafa Özsoy da vardı. Özsoy 2007'den itibaren Necdet İçel ile gizlice görüşür, bilgi getirir ve bilgi alırdı.

FİRARİ FETÖ'CÜ ABD KONGRESİ'NDE KONUŞTU

"FETÖ'DEN ÇALDIĞI 17 MİLYON TL'Yİ BAVULLARA YÜKLEYİP İSVİÇRE'YE GİTTİ"



Necdet İçel, 17-25 Aralık'ın planlayıcısıdır. Gülen, İçel'i 17-25 Aralık'tan olaydan sonra yanına çağırdı. Ama o, önce FETÖ'den çaldığı 17 milyon TL'yi bavullara yükleyip İsviçre'ye gitti. İzmir'de havalimanındaki adamları sayesinde paralarla uçağa bindi. Daha sonra Pensilvanya'ya kaçtı. Necdet İçel, vaiz görünürdü. Ancak adam vaizlikten başka herşey yaptı. Hatta Balıkesir'de bir sevgilisi vardı. Onun için İzmir Torbalı'da 600 bin TL'ye ev aldı. İçel, bir otopark mafyasına damadını öldürtmek için 600 bin lira verdi. Ancak kiralık katiller korkup kaçtı. İçel'in daha sonra tam 3 kez, damadı ile birlikte, kızı ve hatta torununu öldürtmek için kiralık katil aradığını ve konuştuğunu biliyorum.



Necdet İçel, 1990'da Konya Ilgın'da kaza yaptı. Gülen kendisini ziyaret etti. İkisi birbirini görünce 40 dakika ağladı! Yani İçel, Gülen'e bu kadar yakındı.



Kaynak: Takvim