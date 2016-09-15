ARKADAŞINA GÖNDER Nusaybin'de PKK'nın eve tuzakladığı bomba patladı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Nusaybin'de PKK'nın eve tuzakladığı patladı: 1 ölü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 15.9.2016 18:24 Güncelleme Tarihi: 15.9.2016 18:43
Nusaybin'de PKK'nın eve tuzakladığı bomba patladı: 1 ölü
Nusaybin'de PKK'nın eve tuzakladığı bomba patladı: 1 ölü

'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yenişehir Mahallesi'ndeki evden eşya çıkaran kişi, teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi

'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin eve tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, beraberindeki 3 kişi ile sokağa çıkma yasağının devam ettiği Yenişehir Mahallesi'ndeki evlerinden eşya almak üzere giden Mehmet Sait Malak (48), taşıdığı eşyaların arasına teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Malak'ın cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.