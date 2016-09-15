Nusaybin'de PKK'nın eve tuzakladığı bomba patladı: 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yenişehir Mahallesi'ndeki evden eşya çıkaran kişi, teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin eve tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, beraberindeki 3 kişi ile sokağa çıkma yasağının devam ettiği Yenişehir Mahallesi'ndeki evlerinden eşya almak üzere giden Mehmet Sait Malak (48), taşıdığı eşyaların arasına teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Malak'ın cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.