Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşmek üzere bugün Ankara'ya geldi. İki ülkedeki askeri işbirliği ve kuşkusuz Suriye konusu masada... Suriye'deki krizin çözülmesi adına atılacak adımlar konuşulacak.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılandı. Türkiye'ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden Gerasimov'un Orgeneral Akar'la bir araya gelerek, Suriye'deki mevcut durum ve Suriye krizinin çözümüyle ilgili fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAĞI BEKLENİYOR

Suriye'de yaşanan olaylar masadaki en önemli konu. Bir diğer konu ise iki ülke arasındaki askeri işbirliği olacak. G-20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili mutabık kalındığı biliniyor. Bu görüşmede önemli kararlar alınacağı bekleniyor.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Genelkurmay Karargahı'nda