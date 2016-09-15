Şemdinli'de öldürülen Ak Partili Ahmet Budak toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde dün bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak, bugün ilçe merkezinde toprağa verildi. Babasının öldürülmesine tanık olan 12 yaşındaki Samet Budak, 'Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz' yazılı dövizi taşıdı.

Hakkari'den geçen 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan 7 çocuk babası müteahhit Ahmet Budak, Şemdinli İlçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan evinin önünde dün saat 11.30 sıralarında PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Budak, yakınları tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Hakkari Valiliği tarafından da Altınsu Köyü ile bu köye bağlı bulunan Dereboyu, Meydan ve Elde mezralarında 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilerek geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, Budak için bugün Şemdinli Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Emniyet Müdürü Resul Holoğlu, Şemdinli Kaymakamı Murat Öztürk, eski Ak Parti Hakkari Milletvekili Abdulmutalip Özbek, kurum amirleri, muhtarlar, korucular, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan törenin ardından Türk Bayrağı'na sarılı Budak'ın tabutu omuzlarda taşınarak ilçe merkezinden geçirilerek Beşevler Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'na getirildi. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen kalabalık, mezarlığa kadar "Kahrolsun PKK" sloganları atıp tekbir getirdi.

SAMETİ KOMUTAN TESELLİ ETTİ

Ahmet Budak'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda okunun duaların ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine babası gözleri önünde vurulan 12 yaşındaki Samet ile kardeşi Leyla da katıldı. Leyla'nın sürekli ağladığı gözlenirken, 12 yaşındaki Samet ise Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 47'nci ayeti olan 'Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz' yazılı dövizi taşıdı ve sürekli tekbir getirdi. Samet ve Leyla Budak kardeşleri Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve yakıları teselli etti.

AHMET BUDAK HAYATINI KAYBETTİ