Ağrı'da alçak saldırı

Saldırıda 7 korucu, 1 uzman çavuş şehit olurken, 4 asker ve 2 vatandaş yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 7 korucu ve bir uzman çavuş şehit olurken, 4 asker ve 2 vatandaş yaralandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucunda bölgede çatışma çıktı.

Hava destekli operasyonun başlatıldığı bölgede çıkan çatışmada, 7 köy korucusu ve bir uzman çavuş şehit olurken, 4 asker ve 2 vatandaş yaralandı.

Açıklamada, tespit edilen hedeflere topçu atışı yapıldığı ve yaralıların Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilirken, bir askerin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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