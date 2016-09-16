Ağrı'da şehit sayısı yükseldi

Ağrı Doğubayazıt Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin, nöbet tutan koruculara düzenlediği saldırıda şehit sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda 7 korucu, 2 asker ve eski korucu olan 1 vatandaş şehit oldu.

Hava destekli operasyonun başlatıldığı bölgede çıkan çatışmada, 7 köy korucusu, 2 asker ve bir vatandaş şehit oldu.

Açıklamada, tespit edilen hedeflere topçu atışı yapıldığı ve yaralıların Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralı askerlerden birinin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu öğrenildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

PKK’YA ÇUKURCA DARBESİ