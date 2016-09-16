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'da şehit sayısı yükseldi

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 10:05
Ağrı'da şehit sayısı yükseldi
Ağrı'da şehit sayısı yükseldi

Doğubayazıt Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin, nöbet tutan koruculara düzenlediği saldırıda şehit sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda 7 korucu, 2 ve eski korucu olan 1 vatandaş şehit oldu.

Hava destekli operasyonun başlatıldığı bölgede çıkan çatışmada, 7 köy korucusu, 2 ve bir vatandaş şehit oldu.

Açıklamada, tespit edilen hedeflere topçu atışı yapıldığı ve yaralıların Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralı askerlerden birinin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit olduğu öğrenildi.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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