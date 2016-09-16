Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak'a saldırı düzenleyen PKK'lı hainler öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bayram ziyareti dönüşü, oğlunun gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak'ı öldüren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Beşevler Mahallesi'nde bulunan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak'ı öldüren PKK'lı teröistlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Hakkari Şemdinli'de düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin, Ak Partili siyasetçi Ahmet Budak'ın saldırı düzenleyen kişiler olduğu belirtildi.
AYRINTILAR GELİYOR...AHMET BUDAK HAYATINI KAYBETTİ ŞEMDİNLİ'DE ÖLDÜRÜLEN AK PARTİLİ AHMET BUDAK TOPRAĞA VERİLDİ