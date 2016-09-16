Avustralya Başbakanı'ndan İslam karşıtı söyleme tepki

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Müslümanları suçlayıcı konuşmalar yapan iktidar ve muhalefet partili siyasetçileri, aşırı uçların eline fırsat verdiklerini belirterek uyardı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull dün yaptığı açıklamada, kendi partisinden milletvekili olan George Christensen ve One Nation Party lideri Senatör Pauline Hanson'un Müslümanlar hakkında suçlayıcı açıklamalarla aşırı uçların eline fırsat verdiklerini söyledi.

AŞIRILIK VE AYRIMCILIĞA FIRSAT VERİYORSUNUZ

Christensen ve Hanson'un açıklamalarını "zarar verici" olarak tanımlayan Turnbull, Müslümanları öcü gibi göstermenin aşırılık yanlısı olan grupların eline fırsat verdiklerini belirterek uyarıda bulundu.

"ONLARLA AYNI DİLİ KULLANIRSINIZ"

Başbakan Turnbull, tüm Müslümanların birkaç kişinin yaptığı suçlarla etiketlenmesinin yanlış ve zarar verici olduğunu belirterek, "Bütün Müslümanları öcü gibi göstermeye veya uzaklaştırmaya çalışmak ve onların Avustralya'nın bir parçası olmadıklarını yada olmamaları gerektiğini söylemek aşırılık yanlısı grupların Müslüman toplumuna karşı söylediklerinin aynısıdır." dedi.

NE DEMİŞLERDİ?

Göçmenlere ve Müslümanlara karşı ırkçı söylemleri ile tanınan Hanson, Avustralya Senatosunda yaptığı konuşmada, Müslümanlar için göç yasağı getirilmesini istemiş, ''kültürleri ve ideolojileri bizimle uyumlu olmayan Müslümanlarla Avustralya gömülme tehlikesi ile karşı karşıya'' ifadelerini kullanmıştı.

Hanson ile benzer görüşlere sahip olan iktidardaki Liberal-Ulusal Parti koalisyonu milletvekili George Christensen de Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, şiddet ve aşırılığın olduğu ülkelerden göçmen alımının sınırlanması için çağrıda bulunarak, son yıllarda gelen göçmenlerin "Avustralya değerlerini" taşımadıklarını ifade etmişti.

"MÜSLÜMANLAR DA BU TOPLUMUN BİR PARÇASIDIR"

Başbakan Turnbull ise iki siyasetçinin de düşüncelerine katılmadığını belirterek, "Bana Hanson'ın göç konusundaki fikirleri soruldu ve tabii herkes biliyor ki ben aynı fikirde değilim. Avustralya dünyanın en başarılı çok kültürlü toplumudur ve Avustralyalı Müslümanlar da bu başarılı çok kültürlü toplumunun bir parçasıdır.'' şeklinde konuştu.