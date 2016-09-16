Bakan Ala'dan bakanlık açıklaması

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, bakanlık görevinden ayrılmasına ilişkin, "Mahkeme kadıya mülk değildir. Sonuçta Allah, memlekete millete bugüne kadar hizmet etme imkanı verdi. Binlerce şükür olsun." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak amacıyla Erzurum'a gelen Ala, havalimanında Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Ala, Erzurum Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Makam, mevki için yola çıkmadıklarını vurgulayan Ala, şöyle konuştu:



"Mahkeme kadıya mülk değildir. Sonuçta Allah, memlekete millete bugüne kadar hizmet etme imkanı verdi. Binlerce şükür olsun. Biz elimizden geleni her platformda yapalım. Biz bir şey olmak için yola çıkmış insanlar değiliz, bir şey yapmak için yola çıkmışızdır. Bir şey yapmanın yolu da sadece makamlar mevkiler değildir. Türkiye'de yapılabilecek çok şey var. İnşallah hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizle, meclisimizle ve milletimizle birlikte bu ülkeyi biz 2023 hedeflerine taşıyacağız."



FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ



Milletvekili Ala, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değindi. Darbe girişimi öncesi Erzurum'da olduğunu hatırlatan Ala, daha sonra tarifeli uçakla Ankara'ya giderek havalimanından duruma müdahale ettiğini anlattı.



Ala, darbe girişiminde bulunanları tek tek ele geçirdiklerini ve hak ettikleri yerlere gönderdiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden o gece özel hareket polislerimizi de Ankara'ya gönderdik ve onlar da Ankara'ya inemedi. Orada F16'lar, teröristler havada terör estiriyorlardı. Nevşehir'e indirdik, oradan da karayoluyla geçtiler." ifadelerini kullandı.



O gece Türkiye'nin paramparça edilmesinin amaçlandığına dikkati çeken Ala, ülkenin Suriye ve Irak gibi olmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'nin parçalanmasını isteyen güçlerin maşası haline gelen FETÖ'nün, tarihte görülmemiş bir biçimde milletin üzerine tankları sürdüğünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayarak silinmesi güç bir kara leke bıraktığını ifade eden Ala, "Türkiye çok badireler atlattı. Türkiye'ye, ülkemize, milletimize kim saldırmışsa eninde sonunda diz çökmüştür." diye konuştu.



"ERZURUMLUNUN HİSSİYATINI KARŞILARINDA BULDULAR"



Erzurum'da darbe girişiminin ardından gösterilen tepkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ala, bu ilin sadece doğunun değil, Türkiye'nin kalesi olduğuna dikkati çekti.



Ala, Türkiye'ye, ülkeye, millete ne zaman bir saldırı ve ihanet olmuşsa Erzurum'da karşılığını bulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Bu 15 Temmuz darbe girişimini yapan teröristler de Erzurum'u, Erzurumlunun hissiyatını karşılarında buldular. Memleketimiz yine dipdiri, yine yoluna devam ediyor ve onlar bulundukları yerlere tıkıldılar. İşte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, memleketimiz, bütün siyasi partilerimiz ve milletimiz iradesine, ülkesine topyekun olarak sahip çıktı ve memleketimize ihanet edenler hak ettikleri cezayı aldılar, alacaklar. Bundan sonra kim memlekete saldırıda bulunursa akıbeti 15 Temmuz gecesindeki gibi olacaktır çünkü millet bu memleketin sahibi. Milletin bu memleketin sahibi olduğunu bilmeyenler, başkasının maşası olanlar zaman zaman iştahlarını kabartıyorlar ve bu ülkeden bir şeyler koparmaya çalışıyorlar ama hiçbiri muvaffak olamayacak. Diğer şeyler gelip geçicidir, onların bir ehemmiyeti yok ama sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilen milletin kendisidir ve bu memleketin sahibi de milletin kendisidir. İşte bunu ortaya koymuş olduk. Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük bir onur duydum, Erzurumlu olmaktan da şeref duyuyorum."