Çanakkale köprüsü nereye ve ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Çanakkale köprüsü için ayrıntılar belli oldu. Buna göre Çanakkale Köprüsü'nün ne zaman yapılacağı ve nereye yapılacağı belli oldu. İstanbul gibi Çanakkale boğazına da bir gerdanlık yapılacağı müjdesi sonrasında merakla beklenen Çanakkale Köprüsü güzergahı da belli oldu. İşte ayrıntılar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol kesimine ilişkin ön proje çalışmalarında son aşamaya geldik. Köprünün ihale ilanına bu ay sonuna kadar çıkacağız. 2017 yılı Ocak ayında ise teklifleri alacağız. YİD modeliyle ihale edilmesi planlanan köprüde, ilk kazmayı 18 Mart 2017'de vuracağız" dedi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol kesimine ilişkin ön proje çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilmesi planlanan köprünün ihale ilanına bu ay sonuna kadar çıkacaklarını dile getiren Arslan, "2017 yılı Ocak ayında teklifleri alacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk kazmayı 18 Mart 2017'de vuracağız." dedi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI

Bakan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "Uluslararası ana ulaşım koridorlarının üzerinde yer alan Türkiye, bölgesel ve kıtalararası ticarette bir köprü konumunda. Ülkemizin bu konumunu kullanabilmesi amacıyla İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi'ni otoyollarla çeviriyoruz. Yaptığımız plana göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu, Kınalı tarafından TEM'e, Balıkesir'in batısından ise Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na bağlanacak."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYE YAPILACAK?

"Projenin en zorlu ayağı olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili güzergahın üzerinde çalıştık ve bu çalışmaları da tamamladık. Köprü, Gelibolu ile Lapseki arasında yapılacak. 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün de dahil olduğu otoyolu, YİD modeliyle yapmak için Yüksek Planlama Kurulu kararı alındı. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir-Savaştepe Otoyolu'nun ilk etabı olan Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale bağlantısını sağlayacak olan yaklaşık 100 kilometrelik kısmı için ihaleye çıkılacak."