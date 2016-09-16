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Çobanbey'de gerginlik: ÖSO mensupları askerlerini kovdu!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 17:26 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 17:39
Çobanbey'de gerginlik: ÖSO mensupları ABD askerlerini kovdu!
Çobanbey'de gerginlik: ÖSO mensupları ABD askerlerini kovdu!

ÖSO'kontrolündeki Çobanbey'e giden 29 Amerikan askeri, buradaki muhalifler tarafından topraklarından kovuldu. Askerler izin alarak Türkiye'ye giriş yaptı.

Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığına mensup 29 Askeri bu sabah 'nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna "destek olmak" amacıyla Çobanbey kabasına gittiler. Burada göründükleri anda Özgür Ordusu mensuplarının tepkisiyle karşılaştılar. Tepki sonrasında Amerikan askerleri Çobanbey'den ayrıldı.

ABD ASKERLERİ KOVULUNCA GERİ DÖNDÜLER

Türkiye sınırına 5 kilometre yakınlıkta bulunan Çobanbey kasabasına Türk askeri eşliğinde gelen ABD askerleri, ÖSO'ya Nureddin el Zengi, Ceyşül Tahrir, Hamza Tugayı, Şam Cephesi ve Sultan Murat Tümeni tarafından sloganlarla protesto edildiler.

TÜRK ASKERLERİ ZARAR GÖRMELERİNİ ENGELLEDİ

Protestoda Suriyeli ÖSO mensupları "Amerika Suriye'den defol" ve "Tek yol İslam ve Muhammed'in yoludur" şeklinde sloganlar attı. ÖSO mensupları Amerika'nın YPG'ye olan desteği nedeniyle tepki gösterdikleri halde dönmek istemeyen ABD'li askerlerin üzerine yürüdüler. ABD'li askerleri Türk askerleri korudu ve kasabadan güçlükle çıkarttı. Bölgeden ayrılmak zorunda zorunda kalan ABD askerli Türk askerleri koruması altında Türkiye'ye döndü.