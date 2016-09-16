Darbe ihbarına FETÖ infazı

‘Vatansever bir subay’ ordu içindeki FETÖ’cülerin darbe yapacağını iki yıl önce isim isim ihbar etti. İki mektuptan biri, Askeri Yargıtay Üyesi Yasin Aslan’a ulaştı. İhbarı işleme koyunca başına gelmedik kalmayan Aslan, yaşananları anlattı.

FETÖ'nün TSK içindeki uzantılarının darbe hazırlığında olduğunu ihbar eden 2014 tarihli 'vatansever bir subay' imzalı mektubu örtbas ettiği ortaya çıktı. Ahmet Zeki Üçok ve emekli Askeri Yargıtay üyesi Yasin Aslan'a 2014 yılının Mayıs ve Haziran aylarında gönderilen 'Vatansever bir subay' imzalı iki ayrı mektupta, CIA'in yönlendirdiği Fethullah Gülen'in ölmeden önce 40 yıllık çabalarının sonucu görmek istediği ve bunun içinde TSK'daki FETÖ'cülerin darbe yapacağı bilgisi yer aldı. Mektupta darbe yapacak FETÖ'cü subayların isimleri de belirtildi. Mektubu gereğinin yapılması ve iddianın araştırılması için ilgili yerlere ileten Aslan'ın ise başına gelmeyen kalmadı. İhbar mektubu da karartıldı. FETÖ baskısıyla emekli olmak zorunda kalan, darbe ihbarının yapıldığı mektubun gönderildiği emekli Askeri Yargıtay Üyesi Yasin Aslan, STAR'a yaşadıklarını anlattı:

SAVCILIK ARAŞTIRMADI

"Mektuplar Mayıs ve Haziran 2014 aylarında bana ve eşime geldi. Mektuplarda FETÖ'cü askeri cuntanın darbe yapacağı ve FETÖ'cülerin isimleri yazılıydı. Mektupları derhal dilekçe ile Milli Savunma B'ye gönderdim. Haziran 2014'de N. Özel (emekli Genelkurmay Başkanı Necdet Özel) soruşturma emri verdi. Soruşturmayı yapan Kurtuluş Kaya (askeri savcı), Muharrem Köse'nin (dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri) talimatı ile darbe iddialarını ve mektuplarda isimleri geçenleri hiç araştırmadı.

BANA EN AĞIR CEZAYI VERDİLER

Kurtuluş Kaya, yetkisi olmadığı halde aleyhime delil toplayıp mektupları Askeri Yargıtay'a gönderdi. Askeri Yargıtay Başkanı ve FETÖ'cü üyeleri de darbe ihbarını ve FETÖ'cü üyeleri, askeri hakimleri hiç araştırmadı. Benim aleyhime delil toplayıp Aralık 2014'de aceleyle, yangından mal kaçırır gibi bana en ağır disiplin cezasını verdiler. Bunun üzerine emeklilik dilekçesi verdim. Disiplin cezasına itirazımızı daha önce hiç görülmemiş şekilde 3 günde aceleyle yangından mal kaçırır gibi inceleyip darbe ihbarını hiç dikkate bile almadan reddettiler. Mektupları ben yazmadığım halde bana orduevlerine giriş yasağı verildi. Ayrıca ceza davası da açtılar. Mektuplarda adı geçen FETÖ'cü 20'den fazla üye benden şikayetçi oldu."

BENİ EMEKLİLİĞE ZORLADILAR

Yasin Aslan, eşine ve Balyoz davası mağdurları arasında yer alan Ahmet Zeki Üçok'a mektupların eş zamanlı geldiğini anlattı. Aslan, "Her iki mektup da bana ve Üçok'a eş zamanlı gönderilmiş. Üçok cezaevindeyken zaten emekli olmuştu. Ona gelen mektup cezaevine gitmiş. O da dilekçe vermiş. Üçok artık sivil kişiydi. Ona bu yüzden soruşturma açamadılar" diye konuştu. Aslan, "2014'de bu mektupları dilekçe ekinde araştırılması için gönderdim diye bana soruşturma açıp disiplin cezası vererek emekliliğe zorladılar. Ama mektupta yer alan darbe ihbarını ve FETÖ'cülerin isimlerini ise örtbas ettiler" dedi.

CIA İLE DARBE PLANI

İHBAR mektubunda, FETÖ'nün CIA'nın da yardımıyla darbe hazırlığında olduğu şu ifadelerle yer aldı: "Hizmet hareketi ülke yönetimini ele geçirme gayretindedir. 40 yıllık çalışmanın neticesini ölmeden görmek isteyen ve bu yönde CIA tarafından yönlendirilen Fetullah Gülen'in talimatı ile örgüt faaliyete başlamıştır. Ergenekon, Balyoz ve Casusluk ana dosyaları ile kendilerinden olmayanları ve hareketlerine muhalif olanları ordudan tavsiye eden örgüt, ordunun tüm icrai, istihbarat, hukuk ve personel kısmını ele geçirmiştir. Demokratikleşme ve temiz toplum sözde sloganıyla muhalefet partilerini dizayn etmiş, bunu yaparken sözde hükümet talimatıyla yapmıştır. Son 10 yıldır hükümetin attığı adımları da tek tek kaydetmiştir. MİT'te ve emniyette hizmetten habersiz kuş dahi uçmamaktadır. MİT' kritik göreve getirilen personel iki taraflı çalışmaktadır. Hizmet hareketi hükümeti yolsuzluk ile istifa ettirip çıkan kaos nedeniyle TSK'daki yapısıyla ihtilal planlamaktadır. Çünkü cemaat bu ülkede ihtilal olmadan tüm kurumların ana yapısı ile değişmeyeceği inancındadır."

O İSİMLER FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Vatansever bir subay imzasıyla gönderilen mektuplarda yer alan isimlerden önemli bir kısmı FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklanan isimlerden bazıları şöyle: "Muharrem Köse, Turgay Öztoprak, Haluk Zeybel, Hakan Ata, Yusuf Tamer Çetin, Arif Fikret Özev, Mehmet Şimşek, Şeref Ayyıldız." (Star)