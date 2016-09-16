DBP il binasında Öcalan ve Gülen'in kitabı bulundu

DBP il binasında yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan kitap bulundu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DBP il binasında yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen tarafından yazılan kitap bulundu.

PKK VE FETÖ İHANETTE UZLAŞTI

Hakkari Belediyesinin bazı meclis üyeleri ile HDP ve DBP'lilerden oluşan bir grup, belediyeye yapılan görevlendirmeyi protesto için 2 gün önce DBP il binasında açlık grevi başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında DBP il binasına operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlendirmeden önceki süreçte belediye başkanlığına vekalet eden Fatma Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 27 kişiyi gözaltına almıştı.

“FETÖ, PKK VE DHKP-C DÜŞMAN MEVZİLERİNDE

Binada yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ayrıca parti yönetimince eğitim amaçlı kullanılan yerde de PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan kitap bulunduğu bildirildi.