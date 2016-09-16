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Dönüş çilesi sürüyor

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 19:18 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 20:23
Dönüş çilesi sürüyor
Dönüş çilesi sürüyor

tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların ’a dönüş çilesi TEM Otoyolu’nda devam ediyor.

9 günlük tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların 'a dönüş yolculuğu devam ediyor. 3 gündür yoğun olan trafik TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zaman durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu genelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'a dönmeye çalışan tatilcilerin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu araç kuyrukları yer yer 30 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Yoğunluğun pazartesi sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.