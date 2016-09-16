Dönüş çilesi sürüyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüş çilesi TEM Otoyolu’nda devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların İstanbul'a dönüş yolculuğu devam ediyor. 3 gündür yoğun olan trafik TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde zaman zaman durma noktasına gelirken, TEM Otoyolu genelinde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'a dönmeye çalışan tatilcilerin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu araç kuyrukları yer yer 30 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Yoğunluğun pazartesi sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.