HDP'liler öldürülen teröristin arkasından ağladı

Tunceli'de öldürülen, terör örgütü MLKP'nin sözde Ovacık sorumlusu için HDP binasında mum yakılarak anma töreni düzenlendi.
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü MLKP'nin sözde Ovacık sorumlusu 'Arjin Selçuk' kod adlı Berfu Dilan Canbey'i öldürdü.
MUM YAKIP ANDILAR
Eli kanlı teröristin öldürülmesinden sonra HDP binasında anma töreni düzenlendi. HDP'nin Gazi Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen anma töreninde mumlar yakıldı. Bir araya gelen terör sempatizanları, intikam şarkıları söyledi.