İhanetin belgesi WhatsApp’tan çıktı

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca yurtdışına kaçmaya çalışan Bank Asya ortaklarından Ali Çelik’in çocukları ve yeğeni, askerleri beceriksizlikle suçlamış

FETÖ'nün üst düzey isimlerinden ve Bank Asya ortaklarından Ali Çelik'in ikiz oğulları Hasan ve Hüseyin ile yeğeni Bekir Çelik, darbe girişimi başarısız olunca yurtdışına kaçmak isterken yakalanıp tutuklanmıştı. FETÖ üyesi kuzenlerin cep telefonlarında, WhatsApp'ta kurdukları grupta darbeyi önceden bildikleri ve başarısız olunca da askeri beceriksizlikle suçladıkları, küfür dolu yazışmaları ortaya çıktı.





KOMPLE BİZE BAĞLIYOR ABİ

Yazışmaların toplantığı raporda, Hüseyin Çelik'in 16 Temmuz'da saat 02.20 ve devamında Hasan Çelik ile kanlı darbe girişimine ilişkin iletişim halinde bulunduğu, Hasan Çelik'in aidiyet duygusu hissettiği, Erdoğan'ın darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını söylemesine "Komple bize bağlıyor abi" dediği, kardeşinin de, "Bu kadar hızlı mı yani" dediği, "Asker bir bok yapamadı a... k..." mesajını atarak kanlı darbe girişimi milletçe engellenen askeri personeli yetersizlikle suçladığı, Hasan Çelik buna karşılık, "Ararım babamı yarın. Bir b.. olacağı yok bizim işten" mesajını kardeşine atarak firari şüpheli babası Ali Çelik'in FETÖ aidiyetini teyit ettiği belirtildi.





GRUBUN ADI: YASAYA AYKIRI

Raporda ayrıca, yasaya aykırı anlamına gelen "Alahila'ül-kanun" adlı whatsApp grubundaki konuşmalarda, 16 Temmuz'da saat 00.16 ve devamında, kanlı darbe girişiminin propagandası ve darbe girişiminin desteklenmesine yönelik iletiler paylaşıldığı belirtildi. Şüpheli Hasan Çelik'in, "Dinlediniz mi Tayyibi", "Adam direkt paralel dedi...", "Gerçek abi, dönüşü yok gibi" mesajlarını paylaştığı kaydedildi. Darbe girişiminin halkın desteğiyle engellenmesinin ardından, 16 Temmuz saat 13.08 ve devamında grup içinden ayrılmaların yaşandığı belirtilen raporda, Engin K.C.'nin "Belki sıkıntı olabilir yeni bir grup kurulsun temiz başlayalım" dediği, grup kurucusu ve yöneticisi Çari.Y.'nin ise "Siz benim kardeşimsiniz. Sizinle yedim, sizinle içtim. Şimdi de size bize ağlıyorum. Hanginiz neye inanır neye güvenir ne düşünür bilmem" diyerek kayıtlı kişileri gruptan çıkardığı belirtildi. Hasan Çelik'in telefonunda Gülen'e ait 1.52 dakikalık bir ses kaydı da çıktı.