Kamudaki görevden almalar

Tunceli'de, Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alınan 504 öğretmen ve kamu çalışanından 419'u görevine iade edildi

Tunceli'de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen 504 öğretmen ve kamu çalışanından 419'unun işine iade edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül'de, Tunceli'de çalışan 504 öğretmen ve kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı anımsatıldı.

Göreve iade edilenlerin listesinin okul müdürlüklerine gönderildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Eğitim Bakanlığınca ilimizde çalışan ve haklarında görevden uzaklaştırma kararı verilen 504 öğretmen ve kamu çalışanından 419'u eğitim öğretime verilen önem ve eğitim öğretimin aksatılmaması için görevlerine iade edilmiştir. Göreve iade edilenlerin listeleri, okul müdürlüklerine gönderilmiş olup 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılında görevlerinin başında olacaklardır. Yürütülen soruşturmaların selameti açısından 85 personel hakkındaki görevden uzaklaştırma kararı halen devam etmektedir.