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Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü
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Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Giriş Tarihi:
16.9.2016
11:36
Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Askeri kaynaklar: Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü
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