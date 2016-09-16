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Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 11:36
Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Askeri kaynaklar: Şemdinli'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü

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