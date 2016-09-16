Şemdinli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ı öldüren teröristlerin de bulunduğu bildirildi.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tuğlu, Çatalca, Soğuksu, Güvenli, Erdemli bölgelerinde gerçekleştirilen Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete Operasyonu kapsamında uzak tepelere kaçan teröristler topçu birliklerince ateş altına alındı.

Operasyonda Göl Tepe'de 2, Siyah Tepe'de 3 olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ı öldüren terör örgütü mensuplarının da bulunduğu bildirildi.

Operasyon sırasında kayalıklar arasından askerlere ateş eden bir teröristin fotoğrafı da paylaşıldı.

ŞIRNAK'TA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait, bir menfeze gizlenmiş kaleşnikof silah, 3 şarjör, 150 fişek, el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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