Tarık Akan neden öldü?

Türk sinemasının yakışıklı oyuncusu Tarık Akan'ın hayranlarını yasa boğan ölümünün arkasında hangi rahatsızlık yer alıyordu? İşte Tarık Akan'ın ölüm nedeni

Sayısız filmde rol alan ve milyonların gönlüne taht kuran Türk sinemasının yakışıklı jönü Tarık Akan bu sabah öldü. Ani vefat haberi hayranlarını şok ederken Akan'ın ismi ve parlak kariyeri tüm hayranlarının gözünden film şeridi gibi geçti. Tarık Akan'ın ölüm nedeni ise son asrın en acımasız hastalığı kanser...

TARIK AKAN NEDEN ÖLDÜ?

Tarık Akan tedavi gördüğü hastanede bu sabah öldü. Ünlü oyuncunun ölüm nedeninin ise Kanser olduğu açıklandı. Akciğer kanseri olan Tarık Akan bir süredir gözlerden uzak evinde ve son dönemde hastanede tedavisini sürdürüyordu. Henüz doktorlarından son durumuna ve ölümüne ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamasına karşın Akan'ın ölüm nedeninin Akciğer kanseri ve buna bağlı gelişen belirtiler olduğu açıklandı.