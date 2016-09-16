TSK'dan yeni açıklama: Öldürülen terörist sayısı 204'e ulaştı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 204'e ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığının sevk ve idaresinde, 1'inci Komando Tugayı, 2'nci Hudut Tugayı ve Jandarma Özel Harekat birliklerinin katılımıyla icra edilen operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kara havacılık ve topçu birliklerinin de katıldığı operasyonlarda sabah saatlerinde Çilekli Tepe bölgesinde zırhlı muharebe aracı atışıyla bir teröristin, aynı saatlerde Han Tepe'den yapılan tank atışıyla da Çağlayan Dere yatağında saklanmaya çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonda bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 204'e ulaştığı belirtildi.

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