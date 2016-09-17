15 Temmuz’u şiire döktü

Darbe girişimi sırasında tankın altında kalıp yaralanan ve o geceye dair hislerini bir şiirle anlatan Selçuk Güneş: Gözünü kırpmadan mermilerin üzerine gidenleri gördüm. Benim omuzum feda olsun

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da tankın altında kalarak omzu çıkan ve halen tedavisi süren Selçuk Güneş, "Şehit olan insanlar oldu. Vatan için omzum feda olsun, bu benim onurum" dedi. Güneş, darbe girişimi ve sonrasında tanık olduklarını da yazdığı şiirle dile getirdi. Selçuk Güneş, hain darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine demokrasi, bayrak ve vatan aşkına sokağa çıkanlardan biriydi. Arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek köprüyü işgal eden askerlerin karşısına dikildi. Gözünü kırpmadan tanklardan birinin üzerine çıktı.



OMUZUM VATANA FEDA OLSUN

Tankı kullanan cuntacı asker, tankın namlusunu çevirince Selçuk Güneş yere düştü ve tank üzerinden geçti. Güneş'in omzu çıktı. Vatandaşların yardımıyla Üsküdar'daki bir hastaneye götürüldü. Mermi yarası olan onlarca kişiyi görünce, kendi haline şükretti genç adam. İki aydır tedavisi süren ve 4 ay daha doktor gözetiminde kalacak olan iki çocuk babası Selçuk Güneş, "Omzum çıkmış önemli değil. Şehit olan, vurulan insanlar oldu. Omzum maçta, kazada bile çıkabilirdi. Ama vatan için çıkmış gerisi önemli değil. Tedavim isterse 1 yıl sürsün. Vatan için, Cumhurbaşkanımız için omzum feda olsun. Bu benim onurum" dedi. O gece yaşadıklarını asla unutamayacağını ifade eden Selçuk Güneş şunları anlattı: "Bir vatandaş göğsünü açmış, 'Beni vurun' diye haykırıyordu. Orada yüreği iman dolu çok vatansever gördüm. Bir çift, 10 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte direniyordu. Baba 10-15 adım atar atmaz vuruldu. Taksiyle hastaneye gönderdik. Kadına dönüp, 'Abla eşin vuruldu, niye hâlâ bekliyorsun' deyince, 'Biz buradaysak o da buradadır' diye cevap verdi. O sözleri beni çok etkiledi. Hastaneye kaymakamlıktan, belediyeden gelenler oldu. Maddi destek sözü verdiler ama kabul etmedim."



NE CESUR İNSANLAR GÖRDÜM

Selçuk Güneş, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını bir de şiirle dile getirdi. İşte o satırlar: "Ne cesur insanlar gördüm, vatan için karısıyla, çocuğuyla kurşunların üstüne yürüyen Ne insanlar gördüm yaylım ateşinin üstüne yürüyen Ne insanlar gördüm, sniperlara beni de beni de vur diye bağıran Ne insanlar gördüm, eşi yanında vurulduğunda beni de vur diyen, Allahu ekber diye tankın önüne yatan Ne insanlar gördüm, 3 kurşun yemiş, her tarafı kan içinde hala Allahu ekber diye bağırarak kurşunların üstüne gitmeye çalışan, Yüreği imanla dolu, Allah'tan aldığı güçle çıplak elle tankı işgal etmeye çalışan Ve ne yürekler, ne kalpler gördüm, biraz önce kendisine kurşun yağdıran askerlere su vererek koltuklarının altına alarak sen de bizim kardeşimizsin, seni de kandırmışlar diyen Ne insanlar gördüm, vatan için hiç düşünmeden canını veren şehadet şerbeti içen..."