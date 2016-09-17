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20 dakikalık yol 2,5 saat sürüyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 16:53 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 17:21
20 dakikalık yol 2,5 saat sürüyor
20 dakikalık yol 2,5 saat sürüyor

Evine dönen tatilciler, 'de TEM otoyolu ile D-100 karayolunun yönünde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolculuğuna çıkanlar, TEM otoyolu ile D-100 karayolunun kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Otoyolun istikametinde Kartepe'de başlayan ve Alikahya, Bekirdere, Gültepe rampaları ile Gültepe ve Korutepe tünel girişleri mevkisinde zaman zaman durma noktasına gelen yoğun , Derince'den sonra açılıyor.

Özellikle araçlar, normal zamanda 15-20 dakika süren İzmit geçişini yoğunluk nedeniyle 2-2,5 saatte katediyor.

D-100 karayolunun İzmit geçişi İstanbul yönünde de araçlar düşük hızda seyrederken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollardaki kontrollerini sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nda dönüş çilesi devam ediyor

TATİL DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ