20 dakikalık yol 2,5 saat sürüyor

Evine dönen tatilciler, Kocaeli'de TEM otoyolu ile D-100 karayolunun İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yolculuğuna çıkanlar, TEM otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Otoyolun İstanbul istikametinde Kartepe'de başlayan ve Alikahya, Bekirdere, Gültepe rampaları ile Gültepe ve Korutepe tünel girişleri mevkisinde zaman zaman durma noktasına gelen yoğun trafik, Derince'den sonra açılıyor.

Özellikle araçlar, normal zamanda 15-20 dakika süren İzmit geçişini yoğunluk nedeniyle 2-2,5 saatte katediyor.

D-100 karayolunun İzmit geçişi İstanbul yönünde de araçlar düşük hızda seyrederken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollardaki kontrollerini sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nda dönüş çilesi devam ediyor

TATİL DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ