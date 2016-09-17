Adana'da uyuşturucu satıcılarına DEV operasyon!

ADANA'da, Kurban Bayramı'nda uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 555 esrar, 657 adet ecstasy hap, 1 kilo 45 gram metamfetamin, 483 paket satışa hazır esrar paketi ele geçirildi, 33 kişi de tutuklandı.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve NARKOTİM ekipleri, Kurban Bayramı'nı fırsat bilen uyuşturucu tacirlerine yönelik 6-16 Eylül tarihleri arasında farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan toplam 52 kişi gözaltına alınırken, üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada toplam 555 esrar maddesi, 657 adet ecstasy hap, 1 kilo 45 gram metamfetamin, 483 paket satışa hazır esrar paketi ile 2 ruhsatsız tabanca ve 4 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı, 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilirken, 12 kişi de serbest bırakıldı.