ARKADAŞINA GÖNDER Bakan Soylu'dan zırhlı araç tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bakan Soylu'dan zırhlı araç tepkisi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 07:14
Bakan Soylu'dan zırhlı araç tepkisi
Bakan Soylu'dan zırhlı araç tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK'lı teröristlerin saldırı düzenleyerek korucuları şehit ettiği Tendürek Dağı Gökçebulak köyünde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek Dağı'nda Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 korucu, 2 asker ve bir emekli köy korucusunun cenaze törenine katılmak amacıyla özel bir uçakla 'ya gitti. Bakan Soylu, havanın kötü olması nedeniyle Doğubayazıt ilçesine karayoluyla gitti. Soylu, Tendürek Dağı Gökçebucak köyünde 10 şehidin verildiği mevkiye geçti.

ZIRHLI ARAÇ KULLANMAM

Soylu, olay yerine geçmek için getirilen zırhlı aracı istemediğini belirtti. "Benim korucularım burada şehit oldu. Zırhlı araçla gitmem, normal araçla gideceğim." ifadelerini kullanan Soylu, normal bir araca bindi. Bakan Soylu ve Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e, burada, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Coşkun Sel tarafından olayın nasıl yaşandığına dair brifing verildi. Soylu'ya, Ağrı Valisi Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli ve diğer yetkililer de eşlik etti.