Büyük operasyon başladı!

Şırnak'ta bulunan Cudi ve Gabar Dağı'nda bulunan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bugün sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyona Şırnak'tan kalkan Atak helikopterleri de havadan destek veriyor.

Şırnak'ın Cudi ve Gabar Dağı'nda tespit edilen PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için bugün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda Şırnak 23'üncü Jandarma Tümeni'nden kalkan çok sayıda taarruz helikopteri, PKK'lıların bulunması muhtemel noktaları havadan bombaladı.

BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI

Atak ve Kobra taarruz helikopterlerinin belirli noktaları bombaladığı harekat kapsamında, Gabar Dağı'nda bulunan Seslice Tugayı'nın da Küpeli ve Görmeç bölgelerinde büyük bir operasyon başlattığı öğrenildi.

Cudi ve Gabar Dağı'nda operasyon başlatıldı

HAİNLERİN İNLERİNE BOMBA YAĞIYOR

Gabar Dağı'nda bulunan PKK kamplarına top ve havan atışlarının yapıldığı öğrenilirken, atışların yapıldığı bölgelerden duman yükseldiği görüldü. Bu arada Cudi Dağı eteklerinde bulunan Hisar Taburu'ndan da operasyon kapsamında belirli noktalara tank atışları yapıldığı öğrenildi. Hisar Taburu'nun atış yaptığı Tişimya bölgesi ve Cudi Dağı'nın yüksek noktalarında yangın çıktığı görülürken, aynı bölgede bulunan Kösreli ve Derebaşı bölgelerinin da Atak helikopterleri ile vurulduğu belirtildi.