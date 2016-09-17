Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Çukurca Uzundere Omaran bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Uzundere Omaran bölgesinde radar ile tespit edilen 3 terörist, havan atışı ile etkisiz hale getirildi.

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Böylece Çukurca'da devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 207'ye ulaştı.

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