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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Adnan Menderes mesajı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 15:04 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Adnan Menderes mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli Adnan Menderes mesajı

Cumhurbaşkanı , ’nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes’in ülkeye ve millete hizmetleriyle her hayırla yad edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı , merhum Başbakan Adnan Menderes'in vefat yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. 'nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Adnan Menderes'e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."