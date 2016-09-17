DAEŞ hedefleri vuruldu

Genelkurmay'dan yapılan son açıklamada, DAEŞ'e ait 3 hedefin içindekilerle birlikte imha edildiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11.53-12.26 saatleri arasında Tatimus ve Kunah Tira bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen DAEŞ'e ait üç adet sabit hedef (bina) ateş altına alınarak içindekilerle beraber imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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