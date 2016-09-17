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DAEŞ hedefleri vuruldu

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 14:39 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 15:19
DAEŞ hedefleri vuruldu
DAEŞ hedefleri vuruldu

Genelkurmay'dan yapılan son açıklamada, DAEŞ'e ait 3 hedefin içindekilerle birlikte imha edildiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11.53-12.26 saatleri arasında Tatimus ve Kunah Tira bölgelerine Türk Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen DAEŞ'e ait üç adet sabit hedef (bina) altına alınarak içindekilerle beraber imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

DAEŞ hedefleri böyle vuruluyor

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