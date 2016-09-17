El Bab’a üç koldan saldırı

Fırat Kalkanı kapsamında üçüncü ve en kritik adım atıldı. DAEŞ’in Rakka’dan sonra ikinci önemli merkezi olan El Bab’ı özgürleştirmek isteyen ÖSO, TSK’nın desteğiyle üç koldan saldırıya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cerablus'un DAEŞ'ten temizlenmesi ve sınırın güvenli hale getirilmesi amacıyla 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlattı. Türk zırhlı birlikleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) da 14 saat içinde Cerablus ve çevresindeki köylerin denetimini ele geçirdi. ÖSO savaşçıları TSK desteğiyle batıya doğru ilerleyişini sürdürürken, harekâtın ikinci adımında bu kez zırhlı birlikler Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye'nin Çobanbey bölgesine girdi. İki cepheden ilerleyen ÖSO, kısa sürede Cerablus ile Azez arasındaki 98 kilometrelik hattın tamamından DAEŞ'lileri temizleyerek güneye ilerlemeye başladı. Kurban Bayramı'nın ardından tekrar hareketlenen bölgede ilk olarak Kilis'in Oylum köyü karşısındaki DAEŞ işgalinde olan Baragat köyü, sınırda konuşlu topçu birlikleri ve F-16'lar tarafından vuruldu. Havahöyük ve Kefergan köyü yakınlarında DAEŞ ile çatışmalarını sürdüren ÖSO savaşçılarının El Bab'a 10 kilometre uzakta olduğu öğrenildi.



BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Eski Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, DAEŞ işgalindeki El Bab'ı kurtarmak için tüm cephelerden harekât başlatıldığını bildirdi. Mustafa, "ÖSO batıda Çobanbey'den, doğuda Havahöyük'ten El Bab'a doğru ilerliyor. Bu açıdan El Bab'ın alınması çok önemli. Bu adım Musul ve Rakka operasyonlarının da önünü açacak. PYD'nin sözde Kobani ve Afrin kantonları arasında kalan El Bab'ın DAEŞ'ten temizlenmesiyle birlikte bir taşla iki kuş vurulacak. PYD'lilerin kantonlarını birleştirme ihtimali de tamamen ortadan kalkacak" dedi. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 24'üncü gününde TSK tarafından 26 DAEŞ hedefine 72 adet Fırtına mermisi atıldı. Harekatın ilk gününden bu yana toplam 553 hedefe 2 bin 327 atım yapılmış oldu. Koalisyon güçleri de DAEŞ unsurlarına 4 hava harekatı düzenledi. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Tatimus bölgesinde meydana gelen patlamada ise 5 muhalif şehit oldu, 6 muhalif yaralandı.