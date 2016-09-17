Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısının planlayıcısı her şeyi anlattı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne geçen ay bombalı araçla saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı grubun elebaşı olduğu belirtilen şüpheli Mesut B. ile ona yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne geçen 18 ağustos günü bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 110'u polis 217 kişinin yaralandığı intihar saldırısından sonra operasyon başlatıldı. Polis, saldırıyı planlayan, keşif yapan ve araca bomba düzeneğini yükleyen gurubun elebaşı Diyarbakır'ın Lice nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Mesut B ile ona yardım ve yataklık yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.

BÖLGEDE ÖNCEDEN KEŞİF YAPMIŞ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanarak Elazığ'a getirilen Mesut B.'nin emniyetteki sorgusunda, bombalı araca düzeneği hazırlayıp kendisinin yüklediğini, daha önce den gelip kameralarla bölgede keşif yaptığını ve saldırı planının kendisinin hazırladığını itiraf ettiği belirtildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırıyla ilgili daha önce bir şüpheli de tutuklanmıştı.