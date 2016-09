Erdoğan BM’de 3 mesaj verecek

Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu için 19 Eylül’de ABD’ye gidiyor. Erdoğan, liderler zirvesinde Türkiye’nin sığınmacı politikası, FETÖ’nün hain darbe girişimi ve terörle mücadeleyi anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül arasında 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gidecek. Erdoğan, BM toplantıları kapsamında düzenlenecek "Mülteciler" konulu liderler zirvesine katılacak. Erdoğan, zirve kapsamında Türkiye'nin dünyaya örnek olan sığınmacı politikasını anlatacak, sığınmacı krizini sona erdirmek için Suriye sorununun kalıcı çözümüyle ilgili önerilerini liderlerle paylaşacak. ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurulu, mülteci sorunu başlığıyla toplanacak. Genel Kurul kapsamında mültecilerle ilgili iki farklı zirve yapılacak. 19 Eylül'de toplanacak Göçmenler ve Mülteciler Zirvesi'nde, mültecilerle ilgili çalışma yapan uluslararası kuruluşların temsilcileri görüşlerini paylaşacak. 20 Eylül'de ise ABD Başkanı Barack Obama mülteci sorunu, mültecilere yardım, mültecilere iş ve eğitim imkanı sağlanması konularında ülkelerin daha fazla sorumluluk almasını sağlamak amacıyla yapılacak Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Dünya liderlerinin mültecilerin durumunun iyileştirilmesi, eğitim ve iş olanaklarıyla ilgili taahhütlerde bulunmasının beklendiği zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. BM Genel Kurulu ve bu kapsamda yapacağı ikili görüşmeler için 19-22 Eylül tarihlerinde New York'ta bulunacak olan Erdoğan da mülteciler konusundaki Liderler Zirvesi'nde dünya liderleriyle mülteci sorunu hakkında görüşlerini paylaşacak. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ve Irak krizi sonrası mülteciler konusunda uyguladığı açık kapı politikasını anlatacak. Erdoğan'ın mülteci sorunuyla ilgili ülkelerin külfet paylaşımının önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Erdoğan, mülteci sorununa kaynak teşkil eden Suriye ve Irak krizlerinin çözümü için önerilerini Liderler Zirvesi'nde dile getirecek.



FETÖ VE TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisinde ajandasındaki diğer iki önemli konu başlığı da FETÖ ve terörle mücadele. Erdoğan, muhataplarına 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen olduğunun altını bir kez daha çizerek terörist Gülen'in Türkiye'ye iadesi gerektiğine işaret edecek. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili bilgi verecek olan Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleri DAEŞ ve PKK'nın Suriye kolu PYD'ye karşı verdiği mücadeleyi anlatacak, Suriyeli sığınmacıların burada oluşturulan güvenli bölgeye geri dönmeye başladığını aktaracak.