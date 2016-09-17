FETÖ yöneticisinin himmet aklama oyunu

Yurtdışına kaçarken yakalanan FETÖ murakıbı Hasan Pakır’ın, firari Adil Öksüz’ün sağ kolu Hakan Çiçek ve Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz’le paravan şirket kurup himmet gelirlerini akladığı anlaşıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edilen, firar etmek üzereyken havalimanında yakalanıp tutuklanan Hasan Pakır'ın ilginç bağlantıları ortaya çıktı. Örgütün askeri kanadında "Murakıp" (Denetçi) olduğu belirlenen Hasan Pakır'ın, 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan, Öksüz'ün sağ kolu Hakan Çiçek ve Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz'le paravan şirket kurup FETÖ'nün himmet gelirlerini akladıkları tespit edildi. 17-25 Aralık darbesinden sonra örgütün mali kanadına operasyon yapılacağı bilgisi sızdırılınca Cingöz ve Çiçek'in Vizyon A.Ş. isimli firmadaki ortaklıklarını sonlandırdıkları kaydedildi.



DUYUM ALINCA ORTAKLIĞI BİTİRDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda FETÖ'nün askeri kanadında üst düzey görevde bulunduğu iddiasıyla Hasan Pakır isimli bir şahsı takibe aldı. İkametini terk ettiği belirlenen ve örgütün askeri kanadında üst düzey denetçi olduğu ifade edilen Pakır İstanbul'da, yurtdışına çıkış yaparken yakalandı. Tutuklanıp cezaevine konulan Pakır'la ilgili yapılan araştırmada ilginç bir ayrıntıya daha ulaşıldı. Örgütün, TSK'ya sızmış silahlı kanadında "Murakıp" (Denetçi) olduğu belirlenen Hasan Pakır'ın, Vizyon A.Ş. isimli bir firmanın yönetiminde olduğu, ortaklarınınsa tanıdık FETÖ'cüler oldukları belirlendi. 15 Temmuz darbesinde Akıncı Üssü'nde firari Adil Öksüz'le birlikte yakalanan ikinci sivil olan ve Öksüz'ün yardımcısı olduğu belirlenen Hakan Çiçek ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin Başkanı İsmail Cingöz'ün Hasan Pakır'ın ortağı olduğu, 17-25 Aralık sonrası örgütün mali kanadına operasyon yapılacağı yönünde bilgi sızınca Cingöz ve Çiçek'in ortaklıktan ayrıldığı belirlendi.



ÖRGÜTÜN PARAVAN ŞİRKETİ...

Örgütün paravan şirketi olan Vizyon A.Ş.'de yönetim kurulu değişikliğine gidildiği, 23/12/2015'te İsmail Cingöz ve Hakan Çiçek'in yönetim kurulu ortaklığından ayrıldığı, 06/01/2016 Ticaret Odası'na bildirimde bulunulduğu vurgulandı. Paravan firmanın Bank Asya üzerinden himmet aklamada kullanıldığı da ifade edildi.



DİĞER ORTAĞI AKINCI ÜSSÜ'NDE YAKALANMIŞTI

Tutuklanan Pakır'la ortak olduğu belirlenen Hakan Çiçek, Türkiye'yi kana bulayan FETÖ'cü kalkışmanın yaşandığı gece cuntacıların merkez olarak kullandığı ve komutanların rehin tutulduğu Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nde yakalanmıştı. Örgütün Genelkurmay İmamı olduğu tespit edilen firari Adil Öztürk'le birlikte 16 Temmuz sabahı kaçmaya çalışırken yakalanan Çiçek, darbe girişiminden 3 gün önce Ankara'ya geldiğini, okuldan bir öğrencinin velisi olan Albay Ahmet Özçetin'in ziyaret ettiğini iddia etmişti. Savcının "Ziyaret ettiğiniz öğrencinin ismi ne?" sorusuna ise "Albay Özçetin'in oğlunun ismini bilmiyorum. Aslında ismini ve cinsiyetini de bilmiyorum" şeklinde cevap vererek yalan söylediğini gözler önüne sermişti.