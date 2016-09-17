FETÖ'den aranan albay tatilde yakalandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ailesiyle tatil yapan bir albay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığına devredilen bir asker hastanesinde hekim olarak görev yapan havacı Albay H.G. (44), eşi ve çocuklarıyla tatil yapmak amacıyla Marmaris'teki bir kampa gitti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında aracı durdurulan H.G'nin, yapılan incelemede FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İlk işlemleri Hisarönü Jandarma Komutanlığında yapılan zanlının, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.