FETÖ’nün kongre sözcüsü Emre Uslu’nun kankası çıktı

ABD kongresin temsilciler meclisinde konuşturulan ve FETÖ’nün argümanlarıyla Türkiye hakkında skandal bir kara propagandaya imza atan kişinin, teröristbaşı Gülen’in göz bebeği Emre Uslu’nun arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Önceki gün ABD Kongresi Temsilciler Meclisinde konuşma yapmasına izin verilen ve skandal açıklamalarla "Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke" olarak itham eden Ahmet Sait Yayla'nın koyu bir FETÖ'cü olduğuna ilişkin emareler bir bir belli olmaya başladı.

FETO'NUN YOLDAŞI, EMRE USLU'NUN ARKADAŞI

Sabah.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Türkiye'de kadrolaşmasını kolaylaştıracak Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarını mensuplarını yurtdışına göndererek elde eden FETÖ, tıpkı Emre Uslu gibi ve onunla eş zamanlı olarak Ahmet Sait Yayla'yı da yurtdışında eğitti.

2001'DE ABD'YE GİTTİ, USLU İLE BİRLİKTE DÖNDÜ

Cemaat polislerinin bir çoğuna yapıldığı gibi Ahmet Sait Yayla da 2001'de ABD'ye Kuzey Teksas Üniversitesi'ne Yüksek Lisans ve doktora amaçlı gönderildi. Burada söz konusu diplomaları aldıktan sonra Emre Uslu ile birlikte Türkiye'ye geldi.

DİNLEMELERİN BAŞINDAKİ İSİM!

Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da Terörle Mücadele Teknik Büro Amirliği görevine getirildi. Bu, Yayla'nın FETÖ'nün devleti ele geçirmek için organize ettiği kumpas davalarında kullanılan dinlemelerin başındaki isim olması anlamına geliyor.

İLK OPERASYONLARDA ASAYİŞ'E, ORADAN SOSYAL HİZMETLER'E

Yayla daha sonra FETÖ'nün kendini açık etmeye başladığı 17-25 Aralık girişimleri sürecinde başlatılan Paralel Yapı operasyonları kapsamında Terörle Mücadele'den Asayiş'e kaydırıldı. Buradan da Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne atandı.

ŞANTAJLA ÜNİVERSİTE'YE GEÇTİ

Yayla görevden alınma süreçleri devam ederken yeni bir dalgaya karşı Üniversite'ye geçmek istedi. Terörle Mücadele'de olduğu dönemde Harran Üniversitesi'ndeki bir yetkiliye ait suç dosyası ve kayıtlarını çıkarıp şantaj yaparak sosyoloji bölümünde profesör kadrosu açmasını istedi. Teklifi kabul gördü ancak dönemin Başbakanı Erdoğan'ın görevden aldığı korumalardan birisi Şanlıurfa'ya atanmıştı ve bu geçişi ihbar etti.

ŞANTAJ DUVARA TOSLAYINCA FETÖ YARGISI İŞİ BİTİRDİ

Ortaya çıkan durumun ardından Yayla Üniversite yetkilisinden kadroyu iptal etmesini istedi. Şanlıurfa Adliyesine "üniversitede kadro açıldığını ancak başvurduktan sonra iptal edildiği" gerekçesiyle başvurdu. Yargıdaki FETÖ gücünden yararlanan Yayla, mahkeme kararıyla üniversiteye profesör olarak gelip sosyoloji bölümünün başına geçti.

FETÖ'cü Yayla'yı aldığı için tepki çeken üniversite yetkilisinin savunması hazırdı: "Cemaatçi olduğunu fark eder etmez kadroyu kapattım ama mahkeme kararıyla geldi."

VE ABD'YE KAÇIŞ

Bir süre sonra örgüt faaliyetleri nedeniyle hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkacağı bilgisini alan Yayla 2015'te ABD'de bir konferansa katılmak için ücretsiz 1 haftalık izin istedi. 1 Haftalık izin bahanesiyle firar eden Yayla halen ABD'de ve önceki gün FETÖ argümanlarıyla ABD meclisinde konuşma yaptı!

Sabah.com.tr

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