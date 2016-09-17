‘Kedi Gözü’ ve ‘Casus Baykuş’ kâbusları oldu

Hakkâri’nin Çukurca kırsalındaki operasyonlarda yerli İHA Bayraktar ile Kedi Gözü ve Casus Baykuş gece görüş kameraları PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. Önceki gün de tespit edilen hedeflere yapılan atışlarla 6 terörist daha öldürüldü

Irak'tan Hakkari Çukurca'ya sızan teröristler bozguna uğratıldı. İlk olarak 23 Temmuz'da Çukurca kırsalında 2 terörist öldürüldü. Üzerlerinde bazı şifreli dokümanlar çıktı. Teröristlerin Çukurca-Şemdinli hattındaki Kazan Vadisi'ne bayrak dikme gibi bir hareketlilik içinde olduğu belirlenince, Irak sınırı yakın takibe alındı. Aselsan tarafından üretilen 'Kedi Gözü' ile 'Casus Baykuş' adlı zifiri karanlıkta bile teröristleri tespit edebilme özelliğine sahip kameralar, Bayraktar firmasının ürettiği silahlı ve silahsız insansız hava araçları; anlık istihbaratlarla Metina Kampı'ndan Çukurca kırsalına doğru terörist hareketliliği tespit etti. Bunun üzerine 29 Ağustos'ta operasyon için düğmeye basıldı. 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay'ın yönettiği operasyonda ilk hafta 86 terörist etkisiz hale getirildi. Bazı teröristler ise Metina bölgesine kaçmak zorunda kaldı. Tüm hareketlilikleri tespit edilen ve ağır zayiat veren teröristler, yeniden irili ufaklı gruplar halinde Çukurca kırsalına sızdı. Karadan ve havadan yürütülen operasyon, teröristlerin "Devlet buralara giremez" dediği bölgelerde yoğunlaştı. Teröristlerin hava saldırılarından etkilenmemek için kullandığı ve kaçmak amacıyla 3 çıkışı bulunan zik zaklı tüneller imha edildi. Ağır zayiat veren PKK, sözde Zagros sorumlusu 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay ile sözde Cilo sorumlusu 'Kendal Gılord' kod adlı Sadettin Dede'yi teröristlere moral vermek amacıyla Çukurca kırsalına gönderdi. Ancak bu teröristlerin de korumalarıyla birlikte tekrar Metina bölgesine kaçtıkları tespit edildi. Önceki gün Çilekli Tepe, Han Tepe ile Uzundere Omaran bölgelerinde 3 terörist daha öldürüldü. Böylece etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 207'ye yükseldi. PKK'lı Atalay'ın aranan teröristler listesinde 1,5 milyon liralık 'mavi', Dede'nin ise 1 milyonluk 'yeşil' listede bulunduğu belirtildi.