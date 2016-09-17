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Pentagon: DAEŞ’in Enformasyon Bakanı El Fayad saldırısında öldü

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 10:11
Pentagon: DAEŞ’in Enformasyon Bakanı El Fayad hava saldırısında öldü
Pentagon: DAEŞ’in Enformasyon Bakanı El Fayad hava saldırısında öldü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, terör örgütü DAEŞ’in üst düzey liderlerinden Vail Adil Hasan Selman El-Fayad’ın ’de gerçekleştirilen saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Dr. Vail olarak da bilinen El Fayad'ın DAEŞ'in enformasyon bakanı olduğunu ve örgütün infaz videolarının prodüksiyonundan sorumlu olduğunu kaydetti. Cook, geçtiğimiz ay öldürülen DAEŞ Sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani ile birlikte çalıştığını belirttiği Fayad'ın 7 Eylül'de Rakka yakınlarında gerçekleştirilen saldırısında öldürüldüğünü aktardı. Peter Cook, terör örgütü DAEŞ'in kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması için koalisyon ortakları ile çalışmanın süreceğini bildirdi.

Ağustos ayının sonlarında, DAEŞ Sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani 'nin kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.