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PYD karargahlarındaki bayrakları indiriyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.9.2016 11:44
PYD karargahlarındaki ABD bayrakları indiriyor
PYD karargahlarındaki ABD bayrakları indiriyor

'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya önceki gün asılan bayraklarından 3'ü indirildi. Tel Abyad Gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.

'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya önceki gün asılan bayraklarından 3'ü indirildi.

Terör örgütü PKK'nın 'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesindeki 3 noktaya asılan ABD bayrakları indirildi ancak gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.

Tek ABD bayrağı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.

Telabyad'da evlerin çatısına ABD bayrakları asıldı

"ABD BAYRAĞI ALTINDA BÖBÜRLENEN ALÇAKLAR..."
PYD, ABD BAYRAĞINI KALKAN OLARAK KULLANIYOR