PYD karargahlarındaki ABD bayrakları indiriyor

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya önceki gün asılan ABD bayraklarından 3'ü indirildi. Tel Abyad Gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu binaya önceki gün asılan ABD bayraklarından 3'ü indirildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesindeki 3 noktaya asılan ABD bayrakları indirildi ancak gümrük binasının üstündeki ABD bayrağı ise halen asılı duruyor.

Tek ABD bayrağı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtmişti.