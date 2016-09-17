TSK'dan flaş açıklama!

TSK yaptığı açıklamada, bugün Suriye'de 67 DAEŞ hedefinin vurulduğunu, 5 DAEŞ'linin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Fırat Kalkanı" operasyonunun yirmi beşinci gününde, 67 IŞİD hedefine 260 OBÜS ve 59 Çok Namlulu Roketatar atımı yapıldığını ve üç binanın hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi. Koalisyon Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği üç hava saldırısında beş bina imha edilerek, beş IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.



TSK, "Fırat Kalkanı" operasyonunun yirmi beşinci gününde gerçekleşen gelişmelere ilişkin açıklama yayımladı. Azaz-Rai arasında "ÖSO" unsurlarının keşif, gözetleme ve ikmal faaliyetleri tamamlamasının ardından saat 13.00'ten itibaren kontrol edilen bölgeden güneye ilerlendi. Açıklamada IŞİD ile yaşanan çatışmanın sonucunda Rai batısında yer alan "Tatimus ve Kunaytirah" bölgeleri, "ÖSO" tarafından ele geçirildi, operasyon söz konusu bölgede devam ediyor.



"67 DEAŞ TÖ HEDEFİNE 260 ADET FIRTINA MERMİSİ ATILDI"-



Azaz-Rai arasındaki bölgede gerçekleştirien operasyona ABD Özel Kuvvetleri'nin destek verdiğinin belirtildiği açıklamada, "Rai-Cerablus bölgeleri arasında, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti ve ele geçirilen bölgelerdeki savunma tedbirlerini geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Ateş Destek vasıtaları tarafından tespit edilen 67 DEAŞ TÖ hedefine 260 adet FIRTINA ve 59 adet ÇNRA mermisi atılmıştır (Toplam: 652 hedefe 2728 atım)" denildi.



"ÜÇ ADET BİNA İMHA EDİLMİŞTİR"-



Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının 11.53-12.26 saatleri arasında Tatimus ve Kunaytirah bölgelerine taarruz ettiği belirtilirken, "Bölgede tespit edilen DAEŞ TÖ unsurlarınca kullanılan üç adet sabit hedef (bina) ateş altına alınarak imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.



"5 DEAŞ TÖ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"-



Koalisyon Güçleri'nin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında, "Koalisyon Güçleri tarafından Baragidah, Tatimus ve Kara Kuz bölgelerinde tespit edilen DEAŞ unsurlarına toplam 3 hava harekâtı icra edilmiş, 5 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş ve 5 bina imha edilmiştir" denildi.



KEŞİF VE GÖZETLEME-



Açıklamada Suriye sınırında bir adet Bayraktar ve bir adet gözcü İHA ile keşif ve gözetleme faaliyetlerinin kesintisiz olarak yapıldığı bildirildi.