Tunceli'de çatışma!

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nin Kozluca ve Otlubahçe köyleri arasında yuvalanan bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda çatışma çıktı.

PKK ve sol grupların oluşturduğu 'Halkların Birleşik Devrimci Hareketi' (HBDH) mensubu 20 kadar teröristin Ovacık İlçesi yakınlarında sık ormanlık alanların yer aldığı Otlubahçe ve Kozluca köyleri arasında yuvalandığı bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

TERÖRİSTLER KAÇARKEN, KAÇIŞ YOLLARI BOMBALANDI

Jandarma Özel Harekat timlerinin katıldığı operasyon sırasında Kozluca ile Otlubahçe köyleri arasında yer alan sık ormanların bulunduğu İsimsiz Tepe bölgesinde teröristlerle karşılaşılması üzerine çatışma çıktı. Teröristler kaçarken, kobra helikopterler kaçış yollarını bombaladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bölgeye sevk edilen takviye birliklerin katılımıyla bölgedeki operasyonun genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi. Tunceli Valiliği'nden devam eden operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:

"16 Eylül 2016 tarihinde İlimiz Ovacık İlçesi İsimsiz Tepe Bölgesi'nde güvenlik güçlerimizce icra edilen operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlanmış, kısa süreli yaşanan çatışmada herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmektedir."