YARSAV-FETÖ işbirliğinin kitabını yazdı

Telekulak mağduru hâkim Kurtuluş Tayanç Çalışır, yazdığı bir kitapla, YARSAV ve YARGI-SEN’in FETÖ ile işbirliğini açıkladı, bazı sosyalistlerin FETÖ’ye destek verdiğini anlattı

15 Temmuz ve FETÖ- Bir Terör Örgütünün Anatomisi adlı kitap yazan hâkim Kurtuluş Tayanç Çalışır, devrimci yargı mensupları tarafından kurulduğu söylenen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan YARSAV ve YARGI-SEN'in FETÖ ile işbirliğine ilişkin önemli bilgiler verdi. Devrimci ve eski YARSAV üyesi olduğunu belirten Çalışır, yıllardır okuduğu Cumhuriyet gazetesinin Can Dündar ve Akın Atalay yönetiminde Gülen gazetesine dönüştüğünü de kaydetti.



SÜRECİ ANLATTI

"Sözde muhalif" dediği bazı sosyalist kesimi FETÖ ile mücadeleyi engellemeye çalışmakla da suçlayan Çalışır, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesini ise "ABD ve onun Truva atı FETÖ kaybetti, ikinci kurtuluş savaşı kazanıldı" ifadeleriyle değerlendirdi. Cumhuriyet savcısıyken FETÖ'nün yasadışı dinlediği isimler arasında yer alan Gaziantep Bölge Adliyesi 16. Ceza Daire Başkanı Kurtuluş Tayanç Çalışır, FETÖ eylemleri ve 15 Temmuz darbe girişimine gelinen süreci anlatan bir kitap yazdı.



YARSAV-FETÖ İŞBİRLİĞİ

Kaynak Yayınları'ndan çıkan kitapta, "FETÖ'nün yargı yapılanması, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'a gelinen süreç, FETÖ ile mücadelenin esasları, örgütün kripto elemanlarının nasıl tanınacağı ve bundan sonra ne olacağı" gibi sorulara cevaplar arandığı belirtildi. Kitapta yer alan bazı bölümler özetle şöyle:

"Sosyal demokratların yaşadığı dönüşüm bazen öyle ileri bir boyutta kendini gösteriyor ki Kafka'nın dönüşümünü bile solda sıfırda bırakıyor. FETÖ ile ittifakları gibi.

Asıl vahim olan, bir zamanlar cemaat mezalimi/kıyımları altında inim inim inleyen ve bu nedenle olsa gerek Stockholm Sendromu'na yakalanan (sözde) aydınların Gülen medyasını desteklemeleri.

YARSAV ve YARGISEN'in, Gülen'in etkin olduğu HSYK iktidarıyla dirsek temasının ötesinde, düşünsel ve eylemsel bir kardeşlik bağı içinde oldukları gizlenemez bir gerçektir.



2'NCİ KURTULUŞ SAVAŞI...

YARSAV'ın yargıç olmayan başkanı Murat Arslan'a soruyorum... YARSAV üyesi olduğum dönemde benim ve yüz binlerce kişinin telefonlarının hukuksuz dinlendiğini bilmene rağmen, neden çıkıp da telekulak mağdurları için hak arama mücadelesi yapmadınız? Neden FETÖ aleyhine tek bir sözünüzü duymadık?

15 Temmuz akşamı, ABD ve onun Truva atı Gülen kaybetti, ikinci kurtuluş savaşı kazanıldı. Unutmayalım ki FETÖ'nün tasfiyesi Amerikan mandacılığının da tasfiyesidir, tüm devlet bürokrasisi içinde yuvalanmış beşinci kolcuları ifşa ve tasfiye etmektir.



SOLCU GEÇİNEN CAN DÜNDAR

"Can Dündar'ın darbeden 9 gün önce, Cumhuriyet gazetesindeki yetkilerini devrederek yurtdışına çıkmasının sebebi nedir? Yoksa darbe yapılacağını biliyor muydu? Biliyordu ise bunu kimden öğrendi? Öğrendiyse aydın ve solcu geçinen biri olarak darbe kalkışmasını önlemek için neden yetkili makamlara bildirmedi? Darbe girişiminden sonra yurtdışında darbeciler lehine konuşması da göz önünde bulundurulduğunda bu soruların, ciddi olarak araştırılması gerekir."